100 Wanita Tercantik di Dunia Tahun 2020 Versi TC Candler, Artis Lesti Kejora Tak Masuk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Top Beauty World (TB World) baru saja merilis hasil survei mereka pada Minggu 20 Desember 2020.

TB World mengumumkan nama 100 wanita di berbagai dunia yang dianggap memiliki wajah paling cantik.

Dari 100 nama yang diumumkan, terdapat 3 wanita Indonesia di dalamnya.

Mereka adalah Lesti Kejora, Natasha Wilona, dan Raisa Andriana.

Lesti bahkan tembus posisi 5 besar The 100 Most Beautiful Women of 2020 versi TB World.

Teman dekat Rizky Billar itu berada di urutan 5 dengan raihan 9148 poin.

Hasil itu bahkan hanya berselisih satu poin dari Yoona Lim yang berada di posisi 4.

Sementara itu Natasha Wilona tampak menduduki posisi 46.

Mantan kekasih Verrel Bramasta itu mendapat 7225 poin.

Raisa menjadi artis Indonesia ketiga yang juga masuk ke dalam The 100