STREAMING WORLD BOXING Canelo Vs Smith Hari Ini Minggu 20 Desember Rodriguez Vs Gaballo Live TVOne

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pecinta tinju siap-siap untuk menyaksikan live streaming word boxing hari ini Minggu 20 Desember 2020.

Olahraga tinju memang menjadi satu olahraga yang paling digandrungi di muka bumi.

Banyak legenda tinju dunia yang mempunyai daya tarik untuk orang menyaksikan pertarungan dengan tangan ini.

Hari ini live world boxing Minggu 20 Desember 2020, menampilkan sejumlah pertarungan di waktu bersamaan dan tempat berbeda.

Di Mohegan Sun Casino in Uncasville, AS, Emmanuel Rodriguez Vs Reymart Gaballo adu jotos di atas ring memperebutkan sabuk juara dunia interim kelas bantam WBC yang saat ini lowong.

Emmanuel Rodriguez mantan juara dunia kelas bantam, sedangkan Reymart Gaballo adalah mantan juara dunia interim kelas bantam versi badan tinju dunia WBA.

Rodriguez Vs Gaballo kemungkinan besar ditayangkan langsung tvOne dalam episode terakhir Live World Boxing tvOne 2020, mulai pukul 09.00 WIB.

Emmanuel Rodriguez Vs Reymart Gaballo, Minggu 20 Desember 2020 pagi WIB. (KOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Adapun Saul Canelo Alvarez kontra Callum Smith, diprediksi bakal menjadi duel terbesar sepanjang 2020 ini.

Pada pertarungan ini, Saul Canelo Alvarez membawa sabuk juara dunia kelas menengah versi World Boxing Association ( WBA ).

Sedangkan Callum Smith membawa sabuk juara dunia kelas menengah super WBA.