SEDANG BERLANGSUNG Saul Canelo Alvarez Vs. Callum Smith Link Streaming Rodriguez Vs Gaballo di tvOne

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung tinju dunia dengan partai utama Canelo Alvarez Vs Callum Smith, di Alamodome, San Antonio, Amerika Serikat, Minggu 20 Desember 2020 mulai pukul 08.00 WIB.

Duel Saul Canelo Alvarez (53-1-2, 36 KO) kontra Callum Smith (27 -0, 19 KO) ditayangkan secara live streaming DAZN.

Sebelum partai utama sedikitnya ada empat partai tambahan yakni:

* Alexis Espino vs. Ashton Sykes

* Austin Williams vs. Isiah Jones

* Christian Alan Gomez Duran vs. Angel Hernandez

* Raymond Ford vs. Robert Greenwood

Di tempat lain, Mohegan Sun Casino in Uncasville, AS, ada duel Emmanuel Rodriguez Vs Reymart Gaballo untuk memperebutkan sabuk juara dunia interim kelas bantam WBC yang saat ini lowong.

Emmanuel Rodriguez mantan juara dunia kelas bantam, sedangkan Reymart Gaballo adalah mantan juara dunia interim kelas bantam versi badan tinju dunia WBA.