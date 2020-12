LIVE HASIL Gennady Golovkin Vs Kamil Szeremeta Fight Results Live Boxing Updates - Gongora Menang KO

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil tinju dunia dengan partai utama Gennadiy Golovkin Vs Kamil Szeremeta, live streaming DAZN (link di akhir artikel).

Duel ini dipanggungkan, di Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida AS, Jumat 18 Desember 2020 malam waktu AS atau Sabtu 19 Desember 2020 pagi WIB.

Pada partai tambahan, Reshat Mati memukul KO Dennis Okoth pada ronde enam.

Kemudian pada partai tambahan kedua, Carlos Gongora menjatuhkan Ali Akhmedov di ronde 12.

Uppercut kidal Gongora tepat mengenai dagu Akhmedov hingga runtuh.

Akhmedov sempat berusaha bangkit, namun hingga hitungan ke sepuluh ia masih sempoyongan dan tak mampu bangkit.

Baca juga: HASIL LIVE Tinju Dunia GGG Vs Szeremeta Hari Ini - Duel Perebutan Dua Sabuk Juara Dunia Triple G

Adapun perebutan juara kelas menengah super, mempertemukan John Ryder vs Michael Guy.

John Ryder menang angka mutlak atau unanimous decision (100-90, 99-91, 96-94).

Kemudian tinju wanita antara Hyun Mi Choi Vs Calista Silgado, memperebtukan gelar WBA women's junior lightweight title.

Setelah Hyun Mi Choi Vs Calista Silgado, partai utama Gennadiy Golovkin Vs Kamil Szeremeta, dalam duel perebutan gelar juara dunia kelas menengah IBF.

Baca juga: Streaming GGG Vs Szeremeta Live DAZN Sabtu Pagi Cristiano Ronaldo Dukung Golovkin Pukul KO Szeremeta