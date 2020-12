HASIL LIVE Tinju Dunia GGG Vs Szeremeta Hari Ini - Duel Perebutan Dua Sabk Juara Dunia Triple G 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update Hasxil Live world boxing antara Golovkin Vs Szeremeta di Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, AS, Jumat 18 Desember 2020 waktu AS atau Sabtu 19 Desember 2020 pagi WIB.

Hasil tinju hari ini diprediksi bakal berlangsung sengit mengingat statistik hingga rekam jejak keduanya di dunia tinju.

Duel seru tersaji antara Petinju kebanggaan Kazakhstan, Gennadiy ‘GGG’ Golovkin meladeni tantangan petinju belum terkalahkan asal Polandia, Kamil Szeremeta.

Pertarungan kedua petinju beda usia ini disiarkan atau Live Streaming DAZN klik>>> di sini.

Pada pertarungan ini GGG mempertahankan dua sabuk juara dunia yang melingkar di pinggangnya.

Di antaranya International Boxing Federation World Middle Title dan International Boxing Organization World Middle Title.

Gennady Gennadyevich Golovkin, sering dikenal dengan nama panggilannya "GGG" atau "Triple G", adalah petinju profesional Kazakhstan.

Dia adalah juara dunia kelas menengah dua kali, setelah memegang gelar IBF dan IBO sejak 2019.

* Kelahiran: 8 April 1982 (usia 38 tahun), Karaganda, Kazakhstan

* Tinggi: 1,79 m