Mobil Dinas Kecelakaan Beruntun, Sekcam Pontianak Selatan Sebut Supir dan Penumpang Sehat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kecelakaan beruntun melibatkan satu unit mobil dinas terjadi di Jalan Purnama, kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kamis 16 Desember 2020 siang.

Mobil dinas bernomor Polisi KB 77 A tersebut terlibat kecelakaan dengan satu unit Mobil Pickup yang kemudian mobil pick up itu menabrak 2 Sepeda motor.

Di lokasi kejadian, Mobil dinas tersebut masuk ke dalam parit dengan posisi bagian depan mobil di dalam air.

Sementara untuk mobil pick up menabrak pohon dan sepeda motor, dengan posisi motor ringsek, serta setengah bagian Pick up keluar jalan.

Baca juga: BREAKING NEWS - Mobil Dinas Plat Merah KB 77 Kecelakaan di Purnama Pontianak, Nyungsep ke Parit

Sekertaris kecamatan Pontianak Selatan, Syarifah Wely yang ditemui Tribun di lokasi kejadian menyampaikan, mobil tersebut merupakan mobil dinas dari kecamatan Pontianak Selatan, dan Di dalam mobil tersebut saat kejadian terdapat 3 orang termasuk supir.

Rencananya, rombongan tersebut akan menjemput Camat Pontianak Selatan yang sedang melakukan rapat disalah satu hotel di Kota Pontianak.

Namun, ketika tiba di simpang 3 jalan Nirbaya dan Purnama, mobil tersebut mengalami Kecelakaan.

"Di dalam mobil tadi itu ada 3 orang, Alhamdulillah semua sehat tidak ada yang terluka, tadi itu awalnya mereka mau jemput ibu Camat yang ada kegiatan, dan habis Zuhur minta jemput, Sekalian membeli makanan, karena di kantor juga sedang ada kegiatan,"ujarnya.

Dari keterangan staf kecamatan kepadanya, ia menyebutkan bahwa saat peristiwa itu sang supir yang mengendarai mobil dari Jalan Nirbaya dan akan berbelok ke kenan ke arah jalan purnama 2, reflek menginjak pedal gas.

"Dari informasi staf kecamatan, itu (telajak) mau menghindari mobil Pick up, dan akhirnya menyambar bagian belakang bak pick up, dan Pick up menabrak motor yang ada didepannya, tetapi Alhamdulillah tidak ada korban," ungkapnya.

Terkait peristiwa ini, pihaknya dari kecamatan akan melakukan rembukan kepada semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahaan yang terjadi. (*)