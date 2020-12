Jam Tayang Saul Alvarez Vs Callum Smith Live TV DAZN Minggu Pagi - Tale of the Tape Canelo Vs Smith

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Santos Saul Alvarez Barragan atau Saul ‘Cenelo’ Alvarez memberanikan diri menghadapi petinju jangkung nan bringas asal Inggris, Callum Smith, Minggu 20 Desember 2020 pagi WIB.

Duel Canelo Alvarez Vs Callum Smith berlangsung di Alamodome, San Antonio, AS dan disiarkan langsung tv online DAZN.

Tonton serunya pertarungan Canelo Alvarez Vs Callum Smith via tn online live streaming DAZN mulai pukul 09.00 WIB, klik>>> di sini.

Menghadapi pertarungan ini kedua petinju sama-sama membawa satu sabuk juara dunia.

Saul Alvarez dengan sabuk World Boxing Association Super World Middle Title.

Sedangkan Callum Smith membawa sabuk World Boxing Association Super World Super Middle Title.

Siapa Canelo Alvarez dan Callum Smith ?

Santos Saul Alvarez Barragan, lebih dikenal sebagai "Canelo" Álvarez, adalah petinju profesional Meksiko yang merupakan juara dunia empat divisi.

Dia telah memegang gelar kelas menengah WBA, The Ring dan lineal, dan gelar kelas menengah super WBA sejak 2018.

* Kelahiran: 18 Juli 1990 (usia 30 tahun), Guadalajara, Meksiko