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PREDIKSI Tinju Dunia Canelo Vs Smith - Gennadiy Golovkin Vs Kamil Szeremeta Live Streaming DAZN
Tinju dunia menyajikan dua pertarungan seru nan menegangkan antara Canelo Alvarez Vs Callum Smith dan Gennadiy ‘GGG’ Golovkin Vs Kamil Szeremeta.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jelang berakhirnya Tahun 2020, tinju dunia menyajikan dua pertarungan seru nan menegangkan antara Canelo Alvarez Vs Callum Smith dan Gennadiy ‘GGG’ Golovkin Vs Kamil Szeremeta.
Kedua pertarungan itu digelar akhir pekan ini di tempat dan waktu pertarungan berbeda.
Partai utama Canelo Alvarez Vs Callum Smith berlangsung di Alamodome, San Antonio, AS, Senin 20 Desember 2020 pagi WIB.
Menghadapi pertarungan ini kedua petinju sama-sama membawa satu sabuk juara dunia.
Saul Alvarez dengan sabuk World Boxing Association Super World Middle Title.
Sedangkan Callum Smith membawa sabuk World Boxing Association Super World Super Middle Title.
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Yang kalah kehilangan sabuk juara dunia, dan sebaliknya pemenang laga menambah gelar juara dunia.
Pertarungan Canele Vs Smith dijadwalkan Live Streaming DAZN klik di sini.
Adapun duel Golovkin Vs Szeremeta dipanggungkan dalam partai utama, di Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, AS, Sabtu 18 Desember 2020 waktu AS atau Minggu 19 Desember 2020 pagi WIB.
Pada pertarungan ini Szeremeta coba merampas dua sabuk juara dunia yang melingkar di pinggang GGG yakni, International Boxing Federation World Middle Title dan International Boxing Organization World Middle Title.
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