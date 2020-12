PROMO JCO Desember 2020, 2 Lusin Donuts 2 Chocolate Frappe 2 Iced Jcocinno Cek www.jcodelivery.com

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan promo weekly promotion yang ditawarkan JCO di akhir Desember 2020 ini.

Kamu bisa mendapatkan 2 lusin JCO DONUTS + 2 Chocolate Frappe + 2 Iced Jcocinno favorit mu hanya Rp 249 Ribu.

Seru banget terutama bagi kamu yang ingin beraktifitas atau menhabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.

Sebelumnya juga ada promo duo Beverage khusus pembelian online delivery di www.jcodelivery.com.

Kamu bisa menikmati paket hemat 2 minuman favorit mu mulai 46 Ribuan saja.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Desember 2020 ini:

Weekly Promotion

Weekly Promotion kali ini adalah 2lusin JCO DONUTS + 2 Chocolate Frappe + 2 Iced Jcocinno favorit mu hanya 249 Ribu.



Ayo segera kunjungi order lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.

mulai hari ini hingga 18 Desember 2020.



Syarat & Ketentuan Berlaku.

All Beverages Only 26 Ribu

NOW OPEN ! Dapatkan promo menarik all Beverages only 26K khusus untuk outlet :