UPDATE PROMO JCO 14-18 Desember 2020, Spesial 2 Lusin JCO Donuts 2 Chocolate Frappe 2 Iced Jcocinno
Kamu bisa mendapatkan 2 lusin JCO DONUTS + 2 Chocolate Frappe + 2 Iced Jcocinno favorit mu hanya Rp 249 Ribu.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pekan ini, JCO kembali menawarkan promo terbarunya bulan Desember 2020.
Melalui promo JCO yang ada, kamu bisa mendapatkan beragam paket murah J.CO.
Kali ini jangan lewatkan promo weekly promotion.
Kamu bisa mendapatkan 2 lusin JCO DONUTS + 2 Chocolate Frappe + 2 Iced Jcocinno favorit mu hanya Rp 249 Ribu.
Sebelumnya juga ada promo duo Beverage khusus pembelian online delivery di www.jcodelivery.com.
Kamu bisa menikmati paket hemat 2 minuman favorit mu mulai 46 Ribuan saja.
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Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Desember 2020 ini:
Weekly Promotion
Weekly Promotion kali ini adalah 2lusin JCO DONUTS + 2 Chocolate Frappe + 2 Iced Jcocinno favorit mu hanya 249 Ribu.
Ayo segera kunjungi order lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.
mulai hari ini hingga 18 Desember 2020.
Syarat & Ketentuan Berlaku.
All Beverages Only 26 Ribu
UPDATE PROMO JCO Desember 2020
2 Lusin JCO Donuts
2 Chocolate Frappe
2 Iced Jcocinno
Promo JCO Desember 2020
Promo Jco
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Minuman JCO
J.CO
Donuts
Dhita Mutiasari
tribun pontianak
UPDATE PROMO JCO 14-18 Desember 2020
tribunpontianak.co.id
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