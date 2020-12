Peringatan Hari HAM 2020, Sambas Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Masyarakat Kabupaten Sambas patut berbangga, hari ini Kabupaten Sambas, kembali menerima penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat.

Kali ini, Sambas dinyatakan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2019.

Untuk diketahui, di Kalimantan Barat, hanya dua Kabupaten yang menerima penghargaan tersebut. Kabupaten itu adalah Sambas dan Kabupaten Kuburaya.

Penghargaan itu merupakan Apresiasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas pada bidang HAM.

Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Perwakilan Kepala Kantor Wilayah KemkumHAM Kalbar kepada Bupati Sambas dan 4 Kepala daerah lainnya.

Sebagaimana diketahui, Peringatan Hari HAM tahun ini mengangkat tema Recover Better - Stand Up for Human Rights.

Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili yang hadir lansung untuk menerima penghargaan itu mengatakan penghargaan tersebut bagian dari apresiasi Pemerintah Pusar dan Provinsi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas.

"Alhamdulillah, upaya kita dalam membina dan mengembangkan Kabupaten yang peduli akan Hak Asasi Manusia, diapresiasi Pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya, Senin 4 Desember 2020.

"Ini merupakan prestasi yang membanggakan. Dan selamat kepada semua jajaran dan dukungan masyarakat Kabupaten Sambas atas capaian ini," ungkapnya.

Atas capaian itu, Bupati mengajak seluruh jajaran untuk tetap semangat bekerja dan menghadirkan prestasi dan kinerja terbaik.

Oleh karenanya, ia berharap agar Kabupaten Sambas menjadi lebih baik lagi dengan penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM.

"Harapannya, kedepan Kabupaten Sambas terus meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM, kemudahan-kemudahan pelayanan dan menjangkau seluruh lapisan tanpa diskriminasi," tutup Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati didampingi langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab Sambas, Marjuni. (*)