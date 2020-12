Live TINJU DUNIA Saul Canelo Alvarez Vs Callum Smith Minggu 19 Desember 2020, Ini Ujian Berat Canelo

Jadwal live tinju dunia Saul Alvarez Vs Callum Smith, Minggu 19 Desember 2020.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Petinju peringkat satu dunia versi boxrec.com, Saul Canelo Alvarez menghadapi Callum Smith, pada Minggu 19 Desember 2020.

Menghadapi pertarungan ini kedua petinju sama-sama membawa satu sabuk juara dunia.

Saul Alvarez dengan sabuk World Boxing Association Super World Middle Title.

Sedangkan Callum Smith membawa sabuk World Boxing Association Super World Super Middle Title.

Artinya duel inipun dipastikan seru demi harga diri dan sabuk.

Yang kalah kehilangan sabuk juara dunia, dan sebaliknya pemenang laga menambah gelar juara dunia.

Dari segi postur dan jangkauan, Saul Alvarez di angka 179 cm jauh kalah atas Callum Smith dengan jangkauan mencapai 198 cm.

Callum Smith pun menjadi ujian berat bagi Saul Alvarez untuk mempertahankan gelarnya.

Tale of the Tape live tinju dunia Saul Alvarez Vs Callum Smith Minggu 19 Desember 2020:



SAUL ALVAREZ

* Nama : Saul Alvarez