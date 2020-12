LIVE WORLD BOXING Gennadiy GGG Golovkin Vs Kamil Szeremeta Live Minggu 19 Desember 2020, GGG Menang?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Petinju kebanggaan Kazakhstan, Gennadiy ‘GGG’ Golovkin kembali naik ring.

Kali ini yang menjadi penantang Gennadiy Golovkin adalah petinju belum terkalahkan asal Polandia, Kamil Szeremeta.

Duel Golovkin Vs Szeremeta dipanggungkan, di Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, AS, Sabtu 18 Desember 2020 waktu AS atau Minggu 19 Desember 2020 pagi WIB.

Pada pertarungan ini Szeremeta coba merampas dua sabuk juara dunia yang melingkar di pinggang GGG yakni, International Boxing Federation World Middle Title dan International Boxing Organization World Middle Title.

Sepanjang karier profesionalnya, GGG telah tampil 42 kali, menang 40 kali dan 35 di antaranya dimenangkan dengan KO/TKO.

GGG menderita satu kali kekalahan dan sekali imbang kala menghadapi petinju yang sama yakni Saul Alvarez.



Adapun Szeremeta, belum pernah mengalami kekalahan sepanjang karier profesionalnya.

Ia sudah memenangi 21 pertarungan dan lima diantaranya menang KO/TKO.

Hanya saja persentase kemenangan KO milik Szeremeta tidak sebanding dengan Gennadiy Golovkin.

Szeremeta juga belum pernah menghadapi petinju kelas dunia seperti halnya GGG.

Perterungan inipun diprediksi bakal menjadi milik Gennadiy ‘GGG’ Golovkin.

