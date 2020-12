KUNCI JAWABAN Soal Latihan Penilaian Akhir Semester PAS / UAS SD Kelas 1 Bahasa Inggris Semester 1

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban soal untuk latihan Penilaian Akhir Semester (PAS) maupun Ulangan Akhir Semester (UAS) Pelajaran Bahasa Inggris untuk Kelas 1 SD semester 1 (Ganjil) tahun 2020.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Inilah pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS Bahasa Inggris untuk siswa kelas 1 SD dilansir dari bimbelbrilian.com:

>>>>SOAL BAHASA INGGRIS KELAS 1 SD

*SOAL PILIHAN GANDA

A. CHOOSE THE CORRECT ANSWER BY CROSSING ( X ) A, B, OR C!

Pilihlah Jawaban Yang Benar Dengan Memberi Tanda Silang ( X ) Pada A, B Atau C!

A. 1. the spelling of m – o – t – h – e – r is …

a. em – o – te – ha – i – er

b. em – o – ti – eij – i – er

c. em – o – te – ha – i – er

2. r – e – h – a – t – f

the correct word is …

a. mother

b. father

c. brother

3. y – e – n – o – m – k

the correct word is …

a. yellow

b. sunday

c. monkey

4.





rani have a …

a. cat

b. elephant

c. cow