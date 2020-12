KUNCI JAWABAN Soal Latihan Ulangan PAS / UAS Bahasa Inggris Kelas 9 SMP / MTS Semester 1 Ganjil 2020

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban soal untuk latihan penilaian harian dan ulangan baik Penilaian Akhir Semester (PAS) maupun Ulangan Akhir Semester (UAS) mata pelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 9 SMP/MTS semester 1 (Ganjil) tahun 2020.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

Baca juga: KUNCI JAWABAN Soal Ulangan PAS / UAS Bahasa Indonesia Kelas 9 SMP / MTS Semester 1 Ganjil 2020

Baca juga: KUNCI JAWABAN Soal Ulangan UAS/PAS Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester Ganjil Pilihan Ganda & Essay

Baca juga: KUNCI JAWABAN Soal Ulangan UAS/PAS Kelas 7 SMP Semester Ganjil Matematika Pilihan Ganda dan Uraian

>>>>SOAL BAHASA INGGRIS KELAS 9 SMP/MTS SEMESTER 1

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Answer the question by choosing A, B, C or D!

1. Neni : Would you like to accompany me to the shop?

Rina : ... I want to buy some snack too.

Neni : OK, then. Let’s go!

A. I’m not B. Sorry C. Certainly D. I have doubt

2. Anang : Did you do the test very well, Andi?