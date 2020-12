KUNCI JAWABAN Soal Ulangan UAS/PAS Bahasa Inggris Kelas 7 SMP Semester Ganjil Pilihan Ganda & Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kita dibahas kunci jawaban soal untuk latihan penilaian harian dan ulangan baik Penilaian Akhir Semester (PAS) maupun Ulangan Akhir Semester (UAS) dari materi Bahasa Inggris Kelas VII SMP Semester Ganjil.

Soal dan jawaban yang dibahas berikut hanyalah sebagai referensi bahan belajar bagi siswa dan guru dan orang tua dalam membimbing anak-anak peserta didik.

>>>>SOAL

*SOAL PILIHAN GANDA

A. Choose the correct answer by crossing (X) A, B, C or D!

1. Rudi : I’m Rudi. .....

Ani : my name is Ani

A. Nice to meet you

B. What’s your name?

C. See you later

D. Thank you

2. Arrange the following sentences into a good dialogue.

1. Hello, Dewi! 4. Nice to meet you, Riska.

2. Hello, Mr. Hartawan. Nice to meet you 5. Hi, Riska

3. His name’s Hartawan 6. Riska, this is my father.

A. 5–1–4–3–2–6 B. 5–1–3–6–2–4 C. 5–1–6–3–2–4 D. 5–1–2–3–6-4

Questions 3 and 4

Question 3-4. (ISTIMEWA)

George : Who arethey, Garry?

Garry : They are Mr. Bob and Mr. Joe.They are American football players.

George : Mr. Bob is small and short. Mr. Joe is ....(3)....

Garry : I’ll talk with them. .... (4) Garry.

Garry : Bye.

3. A. big and tall B. big and short C. small and tall D. small and short

4. A. Hello B. Thanks C. Good morning D. Goodbye

Question 5 – 7