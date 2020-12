DAFTAR Aplikasi Mobile Gaming Terbaik 2020 di Android, Google Bagi 4 Kategori | Tak Ada PUBG & FF

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Memainkan berbagai aplikasi mobile gaming jadi satu di antara aktivitas yang ramai dilakukan para pengguna smartphone kekinian.

Banyaknya aplikasi mobile gaming yang tersedia bagi smartphone, termasuk yang berbasis Android, membuat pengguna ponsel pintar kini punya lebih banyak pilihan.

Nah, bagi Anda pengguna smartphone berbasis Android, memasuki akhir tahun 2020 kali ini, Google mengumumkan daftar game Android terbaik versi mereka.

Daftar Best Games of 2020 ini dinilai berdasarkan keberhasilan game dalam menyajikan pengalaman terbaik bagi pengguna, berdampak positif, dan inovatif.

Tahun ini, terdapat 20 judul game yang dibagi menjadi empat kategori.

Keempatanya yakni Best Competitive, Best Indies, Best Pick Up & Play, dan Best Game Changers.

Menariknya tak ada game popuer macam PUBG ataupun Free Fire FF dan Mobile Legend dalam daftar tersebut.

Daftar Best Games of 2020 ini dipilih berdasarkan penilaian tim internal Google.

Seperti namanya, aktegori Best Competitive mencakup game kompetitif nan menegangkan.

Sementara Best Indies terdiri dari game terbaik karya para developer indie (independen).