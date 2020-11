ILC Terbaru ILC 1 Desember 2020, Karni Ilyas Soal Tema ILC Tv One: KPK Masih Bergigi | Tv One Live

JUDUL ILC Terbaru untuk edisi siaran Selasa ILC 1 Desember 2020, Karni Ilyas Bongkar Soal Tema ILC Tv One: KPK Masih Bergigi | Cek link Tv One Live / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - ILC Tv One alias Indonesia Lawyers Club dipastikan akan kembali tayang dalam edisi ILC terbaru pekan ini, Selasa 1 Desember 2020.

Sang Presiden ILC Karni Ilyas membeberkan topik yang akan diangkat menjadi tema ILC Tv One edisi Selasa malam tersebut.

Di mana pemilihan tema kali ini yakni seputar terkait KPK dan penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan alias Menteri KKP Edhy Prabowo.

Di mana aksi KPK menangkap Menteri KKP tersebut yakni terkait dengan dugaan suap ekspor lobster.

Topik ILC Tv One tersebut seperti biasa akan mengulas lebih dalam soal penangkapan menteri pertama yang terjerat KPK di era pemeritahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin tersebut.

''Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB berjudul, "OTT Suap Ekspor Lobster: KPK Masih Bergigi". Selamat menyaksikan #ILCKPKMasihBergigi,''

Demikian keterangan terkait judul ILC terbaru edisi ILC 1 Desember 2020 besok pukul 20.00 WIB di sebuah unggahan di ILC Twitter alias Twitter Karni Ilyas, yang diposting pada Senin 30 November 2020.

Dengan demikian, Anda yang menggemari porgam tayangan ILC Tv One ataupun bagi Anda yang penasaran dengan penangkapan eks Menteri KKP Edhy Prabowo tersebut, bisa menyaksikan siaran ILC terbaru Selasa 1 Desember 2020 tersebut.

Selain itu, Anda juga bisa mengikuti diskusi topik ILC Tv One dan dinamika perdebatan para narasumber ILC Tv One dalam edisi ILC terbaru dengan judul ILC Tv One seputar KKP dan penangkapan Edhy Prabowo tersebutdi perangkat ponsel pintar masing-masing.

Caranya yakni dengan mengakses kanal Tv Online Tv One di siaran live streaming Tv One untuk siaran langsung ILC Tv One edisi ILC terbaru Selasa 1 Desember 2020 tersebut.