POLE POSITION Moto2 Portugal 2020 Minggu 22 November 2020 - Bastianini vs Lowes Dempet, Andi Gilang?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil kualifikasi Moto2 Portugal 2020 terbaru menempatkan pembalap Onexox TKKR SAG Team, Remy Gardner menjadi yang tercepat, pada Sabtu 21 November 2020 malam WIB.

Pembalap asal Australia tersebut ini meraih pole position dan berhak menempati starting grid terdepan pada GP Portimao.

Di posisi kedua dan ketiga ditempati Luca Marini (SKY Racing Team VR46) dan Fabio Di Giannantonio (BETA Tools Speed Up)

Pemimpin klasemen Moto2 sementara, Enea Bastianini (Italtrans Racing Team) akan start di posisi keempat.

Sedangkan, pesaing utamanya, Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) menempati posisi keenam.

Kemudian, pembalap Moto2 asal Indonesia, Andi Farid Izdihar alias Andi Gilang sapaan akrabnya akan start di posisi empat terbawah.

Saksikan race Moto2 GP Portugal 2020 besok Minggu 22 November 2020 mulai pukul 19.20 WIB.

Hasil Kualifikasi Moto2 GP Portugal 2020

Kualifikasi 2

1 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 287.2 1'42.592

2 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.0 1'42.710 0.118 / 0.118

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA BETA Tools Speed Up Speed Up 291.8 1'42.721 0.129 / 0.011

4 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 293.4 1'42.722 0.130 / 0.001

5 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 286.4 1'42.759 0.167 / 0.037

6 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 291.1 1'42.798 0.206 / 0.039

7 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.7 1'42.845 0.253 / 0.047

8 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.5 1'42.871 0.279 / 0.026

9 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 291.8 1'42.905 0.313 / 0.034

10 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 289.5 1'42.993 0.401 / 0.088

11 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 289.5 1'43.004 0.412 / 0.011

12 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 292.6 1'43.013 0.421 / 0.009

13 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 291.1 1'43.030 0.438 / 0.017

14 9 Jorge NAVARRO SPA BETA Tools Speed Up Speed Up 290.3 1'43.036 0.444 / 0.006

15 44 Aron CANET SPA Pull&Bear Aspar Team Moto2 Speed Up 287.2 1'43.039 0.447 / 0.003

16 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 283.4 1'43.062 0.470 / 0.023

17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 289.5 1'43.077 0.485 / 0.015

18 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 291.1 1'43.172 0.580 / 0.095