Indonesia Lawyers Club
LIVE ILC TVONE Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar – 14 Narasumber Termasuk Anies dan Ridwan Kamil
Kali ini Presiden ILC Karni Ilyas mengundang 14 narasumber termasuk Gubernur Anies Baswedan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Program diskusi Indonesia Lawyers Club atau ILC tvOne, kembali berlangsung Selasa 17 November 2020 mulai pukul 20.00 WIB.
Kali ini, ILC tvOne mengangkat tema terkait protokol kesehatan di tengah pandemi berjudul "Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar”.
"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar..." Selamat menyaksikan. #ILCProkesDilanggar," tulis Karni Ilyas di akun Twitter-nya @karniilyas, Senin 16 November 2020 pukul 19.19 WIB.
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Kali ini Presiden ILC Karni Ilyas mengundang 14 narasumber termasuk dua gubernur.
Adapun 14 narasumber tersebut adalah, Gubernur Anies Baswedan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Kemudian Irman Putra Sidin, Benny Mamoto, Effendi Gazali, Dani Amrul Ichdan, Haikal Hassan dan Nusron Wahid.
Ada juga Mardani Ali Sera, Dr Tirta Hudhi, Henry Yosodiningrat, Dr Slamet Budiarto, Dr Pandu Riono dan budayawan Sujiwo Tejo.
Saksikan ILC tvOne Selasa 17 November 2020 live pukul 20.00 WIB via link tvOne berikut ini:
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Ridwan Kamil
Anies Baswedan
Effendi Gazali
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