ILC Malam Ini di Tv One, Siapa Narasumber ILC 17 November 2020 ? | Live Streaming Tv One Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - ILC Tv One alias Indonesia Lawyers Club adalah satu di antara program acara tv di stasiun tv swasta nasional Tv One yang dijadwalkan mengudara saban Selasa tiap pekan.

Setelah 'gagal tayang' pada Selasa 10 November 2020, siaran ILC Tv One untuk tayangan ILC terbaru edisi Selasa 17 November 2020 dipastikan akan kembali mengudara ke ruang publik.

Kepastian soal tayangnya ILC Tv One untuk ILC terbaru edisi ILC 17 November 2020 tersebut sebelumnya diumumkan Sang Presiden ILC Karni Ilyas.

Melalui cuitan di Twitter Karni Ilyas yang juga di-retweet oleh akun ILC Twitter @ILCtv1 pada Senin 16 November 2020, tema ILC Tv One untuk tayangan ILC Malam Ini di Tv One tersebut diumumkan kepada publik.

Adapun topik yang diangkat menjadi tema ILC Tv One untuk tayangan ILC terbaru Selasa 17 November 2020 besok malam tersebut yakni seputar pelanggaran protokol kesehatan.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar..." Selamat menyaksikan. #ILCProkesDilanggar,"

Demikian keterangan dalam unggahan Karni Ilyas di Twitter soal tema ILC Tv One untuk tayangan ILC terbaru ILC 17 November 2020 tersebut di ILC Twitter Senin petang.

Hanya saja, sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai siapa saja yang akan menjadi bintang tamu alias narasumber ILC Tv One untuk tayangan ILC terbaru edisi ILC 17 November 2020 tersebut.

Namun, Anda tentunya juga bisa menyaksikan tayangan ILC malam ini di Tv One tersebut alias ILC Tv One yang membahas tema ILC Tv One seputar protokol kesehatan yang dilanggar tersebut dengan menyaksikannya di kanal ILC live streaming di Streaming Tv One Hari Ini edisi Selasa 17 November 2020 malam WIB.

Sehingga Anda bisa mengikutidiskusi judul ILC Tv One di ILC terbaru Selasa malam besok tersebut dengan mengakses kanal Tv Online Tv One, live streaming Tv One untuk siaran Tv One Live alias Live Streaming Tv One Hari Ini di perangkat ponsel pintar masing-masing.

