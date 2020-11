ILC Terbaru di Jadwal ILC 17 November 2020, Karni Ilyas Singgung Protokol Kesehatan | TvOne Live

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tayangan siaran langsung Indonesia Lawyers Club akhirnya kembali tayang di jadwal ILC teranyar edisi Selasa 17 November 2020.

Sebelumnya, tayangan siaran progam acara tv yang dipandu jurnalis senior Karni Ilyas yang populer disebut ILC Tv One tersebut 'gaga mengudara' pada Selasa 10 November 2020 pekan lalu.

Lantas, apa yang menjadi judul ILC Tv One di siaran ILC terbaru edisi ILC 17 November 2020 tersebut?

Sang Presiden ILC Karni Ilyas mengungkapkan soal tema ILC Tv One untuk tayangan ILC terbaru edisi Selasa 17 November 2020 tersebut melalui Twitter.

Termasuk juga di ILC Twitter @ILCtv1 yang me-retweet unggahan Karni Ilyas soal topik ILC Tv One di jadwal ILC untuk tayangan ILC terbaru Selasa November 2020 tersebut.

Di mana judul ILC Tv One di jadwal ILC di Tv One tersebut yakni seputar pelanggaran protokol kesehatan.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "Setelah Protokol Kesehatan Dilanggar..." Selamat menyaksikan. #ILCProkesDilanggar,"

Demikian cuitan di Karni Ilyas dan di ILC Twitter Senin 16 November 2020 petang WIB.

Tayangan Indonesia Lawyers Club Tv One hari ini tersebut seperti biasa akan mengudara mulai pukul 20.00 WIB.

Anda yang tertarik menyaksikan siaran ILC terbaru untuk pembahasan judul ILC Tv One yang tayang di jadwal ILC di Tv One Selasa 17 November 2020 tersebut tentunya bisa menyaksikannya di layar kaca pada channel Tv One.

