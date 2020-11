PENYANYI Top Ini Sangat Yakin Gisel Pemeran Perempuan di Video 19 Detik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Video asusila 19 detik mirip Gisel kini masih jadi perbincangan banyak orang.

Banyak yang masih penasaran dengan video 19 detik mirip Gisel itu.

Setelah video itu viral, tidak sedikit juga yang penasaran dengan siapa pemeran wanita di video itu.

Tidak sedikit juga yang mencari kisi-kisi melalui Instagram Gisella Anastasia.

Onadio Leonardo atau yang sering disapa Onad yakin jika pemeran wanita yang ada di video seks berdurasi 19 detik itu adalah Gisella Anastasia.

"Sure, sure, it is Gisel, it is, menurut gue it is Gisel," kata Onad di YouTube, Selasa 10 November 2020.

Namun eks vokalis band Killing Me Inside itu tidak terlalu mempermasalahkan siapa pemeran dalam video syur itu.

Jika pun benar terbukti pemeran wanita di video tersebut Gisella, Onad merasa tidak ada masalah dengan hal itu.

"So What, kalau iya pun, so what?" tandasnya.

