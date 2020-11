Nilai CSR Capai Rp18 Miliar, 38 Perusahaan dan Badan Usaha Peroleh CSR Award dari Pemkab Sintang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG -Pemerintah Kabupaten Sintang, kembali memberikan penganugrahan CSR Award kepada perusahaan di Kabupaten Sintang yang dinilai berjasa dalam bentuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu pembangunan di berbagai bidang.

Total ada 38 perusahaan tahun ini yang memperoleh CSR Award dari Pemkab Sintang, dari 41 perusahaan yang menyerahkan laporkan realisasi CSR-nya kepada Bappeda.

"Bagi perusahaan yang tidak melaporkan CSR, maka kami tidak undang. Yang hadir, semua yang melaporkan," kata Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kartiyus.

Jumlah perusahaan yang melaporkan realisasi CSR pada tahun 2020, meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, hanya 27 perusahaan saja yang melaporkan CSR-nya ke Bappeda. Denhan nilai total CSR mencapai Rp 7 miliar lebih.

Nilai CSR tahun 2020 mengalami peningkatan 3 kali lipat, mencapai Rp 18 miliar lebih dari 41 badan usaha yang melapor.

"Tahun 2020 terjadi peningkatan perusahaan yang melaporkan CSR, sawit 36 perusahaan, luar biasa, lebih besar dari tahun lalu. Kemudian bank ada 4. Dan cu ada 1. Terima kasih, kepada perusahan yang telah menyampaikan, jumlah dana, meningkat pesat, Rp 18,7 miliar. Hampir 3 kali lipat CSR bertambah, apalagi kalau perusahaan banyak melaporkan, saya yakin pasti di atas Rp 20 miliar. Karena masih ada perusahan yg belum melaporkan CSR," beber Kartiyus.

Tahun ini, ada 10 kategori penilaian. Masing-masing dari kategori tersebut, ada 3 pemenang.

Adapun 10 kategori penilaian CSR Award tersebut antara lain: bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keagaaman, sosial budaya, olahraga, ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup, penaganan covid dan penurunan stuntiing.

" 9 kategori masing-masing 3 pemenang. Kategori infrastruktur 10 pemenang. Best of the best didapat oleh PT Kiara Sawit Abadi," ungkap Kartiyus kepada Tribun Pontianak.

Menurut Kartiyus, tujuan dari Penganugrahan CSR Award ini untuk memberikan apresisi dan memotivasi perusahaan dan badan usaha yang telah bersungguguh dalam menyalurkan CSRnya ke masyarakat.

"Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Hasil yang diharapkan tersedianya database CSR yang lengkap, guna memaksimal sinergi pembangunan, sehingga kualitas perencanaam dan implememtasi dapat dicapai," harap Kartiyus.