Indonesia Lawyers Club
Live Streaming ILC tvOne Pukul 20.00 WIB Malam Ini UU ITE: Mengancam Kebebasan Berpendapat?
Indonesia Lawyers Club atau ILC hadir kelbali untuk edisi Selasa 3 November 2020 disiarkan langsung tvOne mulai pukul 20.00 WIB.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia Lawyers Club atau ILC hadir kelbali untuk edisi Selasa 3 November 2020 disiarkan langsung tvOne mulai pukul 20.00 WIB.
Link live tvOne diskusi bertajuk Indonesia Lawyers Club edisi Selasa 3 November 2020 di bagian akhir artikel.
Kepastian soal tayangnya siaran ILC terbaru di ILC 3 November 2020 tersebut sebelumnya telah diumumkan oleh Presiden ILC Karni Ilyas.
Melalui Twitter Karni Ilyas juga turut diumumkan pula tema ILC Tv One yang akan dikupas dan 'dibedah' dalam diskusi oleh para narasumber ILC Tv One di siaran ILC terbaru Selasa 3 November 2020 malam tersebut.
Adapun tema ILC Tv One yang akan diangkat menjadi judul ILC hari ini di siaran ILC terbaru alias ILC live Tv One tersebut yakni seputar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE.
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Terutama dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat oleh publik di Tanah Air dalam berbagai platform komunikasi.
"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "UU ITE: Mengancam Kebebasan Berpendapat?" Selamat menyaksikan. #ILCKebebasanBerpendapat,"
Dimikian cuitan Twitter Karni Ilyas soal tema ILC Tv One untuk siaran ILC terbaru edisi ILC 3 November 2020 Selasa malam besok.
Seperti biasa, sairan langsung ILC Tv One edisi Selasa malam besok tersebut dijadwalkan akan mengudara pada pukul 20.00 WIB di channel Tv One Live.
Selain di layar tv, Anda juga bisa menyaksikan siaran langsung ILC Tv One tersebut lewat siaran live streaming Tv One di tv Online Tv One.
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