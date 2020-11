Conor McGregor Komentari Pukulan Mematikan Gervonta Davis yang Bikin Leo Santa Cruz KO di Ronde Enam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gelaran Tinju Dunia antara Gervonta Davis vs Leo Santa Cruz ternyata menarik perhatian Conor McGregor.

Bahkan Conor McGregor ikut mengomentari upper cut kiri Gervonta Davis yang membuat Leo Santa Cruz KO di ronde enam.

Tak hanya memuji uppercut keras Davis, McGregor juga mendoakan Santa Cruz agar pulih.

"My lord! What a vicious uppercut that was. Praying for the health and safety of Santa Cruz there. The young man “Tank” Davis has some serious venom in that back hand shot. Incredible!," tulis McGregor di akun Twitter miliknya.

Uppercut kiri Gervonta Davis berhasil membuat Leo Santa Cruz tumbang di ronde keenam gelaran Tinju Dunia, Minggu 1 November 2020.

Pertarungan yang dijadwalkan 12 ronde itu harus terhenti setelah pukulan mematikan Gervonta Davis membuat Santa Cruz tak sadarkan diri.

El Terremoto bahkan langsung dibantu tim medis sesaat setelah roboh. Beberapa menit berikutnya, petinju Meksiko ini baru sadarkan diri dan dibantu untuk duduk.

Kemenangan KO ini menambah daftar panjang catatan kemenangan Gervonta "Tank" Davis.

Saat ini dirinya tercatat sebagai petinju dengan persentase kemenangan KO 95.65%.

Jumlah 'korban' KO The Tank Davis kini tercatat 22 orang.