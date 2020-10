LIVE STREAM UFC Khabib Vs Gaethje TV Online ESPN UFC 254 | Duel Juara UFC The Eagle Vs The Highlight

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal UFC 254 akan mempertemukan duel Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje dalam laga perebutan gelar kelas ringan.

Laga Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje pada Minggu 25 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia dengan main card yang dimulai pukul 1:00 pagi WIB.

Main card pada event tersebut adalah duel Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje dan akan berlangsung di di Yas Island, Abu Dhabi.

Pertarungan The Eagle Vs The Highlight digadang-gadang sebagai duel terbesar dalam sejarah UFC.

Khabib berstatus sebagai juara bertahan kelas ringan, sementara Gaethje memiliki sabuk juara interim seusai mengalahkan Tony Ferguson pada UFC-249.

Saksikan Live Streaming ESPN duel akbar di UFC 254 antara Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje.

Duel yang diprediksi seru ini bisa disaksikan via Live Steaming ESPN+, Minggu 25 Oktober 2020 mulai pukul 01.00 WIB.

(Link Live Streaming Khabib vs Gaethje di ESPN+ Ada di dalam Artikel Ini)

Presiden UFC, Dana White, mengklaim UFC-254 lebih besar dibanding duel UFC-229 yang memertemukan Khabib dengan Conor McGregor.

Duel Khabib Nurmagomedov Vs Justin Gaethje ini diprediksi lebih seru dan menarik dibandingkan ketika Khabib bertemu Conor McGregor atau Dustin Poirier.