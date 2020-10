Live Score Khabib Vs Gaethje Ronde 1-5 UFC 254 Live ESPN Ada 11 Laga Tambahan Whittaker Vs Cannonier

LIVE ESPN+ UFC 254 Khabib Nurmagomedov Vs Justin Gaethje, Minggu 25 Oktober 2020 dini hari WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyak 12 pertarungan mewarnai UFC-254 dengan partai utama Khabib Nurmagomedov Vs Justin Gaethje di Yas Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 22.00 malam waktu setempat atau Minggu 25 Oktober 2020 dini hari WIB.

Jelang partai puncak Khabib Nurmagomedov Vs Justin Gaethje, para pecint UFC dunia akan menyaksikan setidaknya dua laga seru antara Robert Whittaker Vs Jared Cannonier dan Walt Harris Vs Alexander Volkov.

Ada juga pertarungan sektor putri antara Lauren Murphy Vs Liliya Shakirova.

Seluruh laga UFC-254 dijadwalkan tayang langsung ESPN+ (link live streaming dan link live score hasil di bagian akhir artikel).

Baca juga: LOGIN plus.espn Khabib Vs Justin Gaethje UFC 254 Malam Ini Live ESPN+ Champion Vs Champion

Berikut 12 Pertarungan UFC-254:

1. Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje

2. Robert Whittaker vs. Jared Cannonier

3. Walt Harris vs. Alexander Volkov

4. Phil Hawes vs. Jacob Malkoun

5. Lauren Murphy vs. Liliya Shakirova

6. Magomed Ankalaev vs. Ion Cutelaba