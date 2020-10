LOGIN plus.espn Khabib Vs Justin Gaethje UFC 254 Malam Ini Live ESPN+ Champion Vs Champion

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut prediksi pertarungan UFC-254 Khabib Nurmagomedov Vs Justin Gaethje yang dijadwalkan berlangsung, di Yas Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 22.00 malam waktu setempat atau Minggu 25 Oktober 2020 dini hari WIB.

Khabib berstatus sebagai juara bertahan kelas ringan, sementara Gaethje memiliki sabuk juara interim seusai mengalahkan Tony Ferguson pada UFC-249.

Pertarungan The Eagle Vs The Highlight digadang-gadang sebagai duel terbesar dalam sejarah UFC.

Presiden UFC, Dana White, mengklaim UFC-254 lebih besar dibanding duel UFC-229 yang memertemukan Khabib dengan Conor McGregor.

Duel Khabib Nurmagomedov Vs Justin Gaethje ini diprediksi lebih seru dan menarik dibandingkan ketika Khabib bertemu Conor McGregor atau Dustin Poirier.

Akan lebih banyak serangan dalam duel ini. Gaethje yang kerap tampil beringas akan sering menyerang Khabib, terutama lewat pukulan.

Khabib sendiri akan bertarung dengan cara biasa, bertahan, dan sebisa mungkin menjaga jarak untuk menghindari serangan Gaethje.

Sesekali Khabib akan memanfaatkan celah di pertahanan Gaethje lewat serangan lutut.

Kesempatan berikutnya akan dimanfaatkan Khabib untuk melakukan takedown kepada Gaethje.

