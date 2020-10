Gubernur Kalbar Sutarmidji Menunggu Petunjuk Pusat Realisasi Vaksin Covid-19

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menerangkan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat atau gugus tugas pusat dalam sosialisasi untuk program vaksin Covid-19.

Bagaimana sistem pemeberian vaksin menurutnya belum ada arahan seperti apa dan fokus pemberiannya.

“Pemberian vaksin tentu sesuai dengan petunjuk pusat nantinya dan vaksin juga akan disiapkan oleh pemerintah pusat,” ucap Sutarmidji saat diwawancarai, Jumat (16/10) lalu.

Foto saat Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat memberikan materi di acara Webinar Ikatan Pesantren Indonesia di Data Analytic Room, Rabu (5/08/2020). (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Humpro)

Ditanya mengenai kelompok prioritas dan pekerjaan prioritas Sutarmidji menegaskan akan mengikuti petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat.

Jika memang pemberian vaksi harus by name by address, Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini menambahkan akan menggunakan data Disdukcapil yang ada.

“Kita sudah ada database kependudukan, gunakan saja data itu,” tegas Sutarmidji.

Ia menambahkan masih menunggu petunjuk dari pusat dalam realisasi vaksin yang akan diberikan pada warga.

Ia belum bisa memberikan keterangan lebih banyak sebab masih menunggu arahan dan petunjuk dari pusat terkait realisasi Covid-19.