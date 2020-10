DPRD Landak Minta Pembangunan Puskesmas Jelimpo Dipercepat

Komisi C DPRD Kabupaten Landak melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Jelimpo dalam rangka Monitoring Survey Pembangunan Puskesmas yang ada di Kecamatan Jelimpo pada Jumat 16 Oktober 2020.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Komisi C DPRD Kabupaten Landak melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Jelimpo dalam rangka Monitoring Survey Pembangunan Puskesmas yang ada di Kecamatan Jelimpo pada Jumat 16 Oktober 2020.

Dalam kunjungan kerja Komisi C, Wakil Ketua DPRD Landak, Lamri didampingi oleh Ketua Komisi C Nikodemus, beserta Anggota Komisi C Margareta, Lipinus, Yohanes Desianto, Aris Ismail dan pihak Camat Jelimpo, Danramil Jelimpo, Puskesmas Jelimpo serta Tim Pelaksana kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut Lamri menyampaikan dari empat Kecamatan yang dibangun Puskesmas, hanya di Kecamatan Jelimpo yang terkesan terlambat pembangunannya.

"Terkait bangunan Puskesmas di Jelimpo ini, sangat disayangkan proses pembangunannya terlambat, sejauh ini hanya berjalan sekitar 19 persen saja," ujar Lamri.

Walau pun pembangunan ini ingin cepat diselesaikan, namun diharapkan tidak mengurangi kualitas bangunan. "Terkait IPAL, tadi nampaknya sudah bagus, tinggal prosesnya saja sampai benar-benar jadi," katanya.

Harapannya ke depan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak terutama Pihak Kecamatan Jelimpo, harus rutin untuk mengawasi proses pembangunan puskesmas ini.

"Mengingat ini biayanya cukup besar dari Pemerintah Pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat," harapnya.

Terkait pelayanan Puskesmas saat ini di Kecamatan Jelimpo, walaupun masih terbatas, tapi bersyukur tenaga kesehatan sudah cukup memadai, baik PNS, honor mau pun yang PTT dan persediaan obat-obatan pun sudah cukup. Walaupun masih ada kekurangan, tapi tidak terlalu fatal.

"Terus terkait Covid-19, sejauh ini bisa teratasi dengan baik tentunya dengan segala persiapan yang ada," ungkap Lamri.

Ketua Komisi C Nikodemus mengatakan, semoga dengan pembangunan Puskesmas yang baru ini segera dikerjakan dengan waktunya dan tentu tidak mengurangi kualitasnya.

"Untuk pembangunan 4 Puskesmas yang ada di Kabupaten Landak ini di Jelimpo yang agak lambat yaitu dibawah 20 persen dan untuk diperkirakan untuk bulan 12 ini sudah selesai dan bulan 1 Tahun 2021 harus sudah dipakai, cuma melihat pembangunan ini walaupun di genjot pekerjaannya untuk bulan 12 mungkin belum selesai," beber Nikodemus.

Selain itu Yohanes Desianto juga menyatakan akan terus memantau perkembangan pembangunan Puskesmas tersebut.

"Jelimpo ini merupakan salah satu Kecamatan Dapil saya. Maka dari itu saya secara pribadi juga akan terus memonitor perkembangan pembangunan infrastruktur puskesmas ini," tuturnya.

Sehingga tidak hanya melalui kunker saja.

"Kita tidak saling mencari kesalahan, tapi kita bersama-sama ingin yang terbaik buat masyarakat kita. Dan semoga pekerjaan ini selesai tepat waktu sesuai kontrak oleh tim pelaksana kegiatan," pungkasnya. (*)