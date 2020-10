CARA Buat Akun League of Legends Wild Rift - Bisakah Login dengan Akun Riot Games or Akun Valorant?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bingung cara membuat akun League of Legends?

League of Legends: Wild Rift resmi dirilis di Indonesia dan sudah bisa diaminkan dan sudah bisa dimainkan baik di android maupun iOS

LoL Mobile kini sudah bisa di download di Playstore dengan kapasitas ruang sebesar 1,39 GB dan juga ada versi untuk iOS juga.

League of Legends (disingkat LoL) adalah sebuah permainan video arena pertarungan daring multipemain yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Riot Games untuk Microsoft Windows dan macOS.

Kini game yang terinspirasi oleh Warcraft III: The Frozen Throne dari seri Defense of the Ancients ini telah hadir dalam versi Mobile yang disebut dengan LoL Mobile

League of Legends: Wild Rift menghadirkan PVP aksi-strategi serba cepat dari game PC Lol ke seluler dan konsol.

Nah bagi kalian yang sudah lebih dulu bermain di LoL PC atau bermain game dengan pengembang Riot Games, maka akan langsung bisa menggunakan akun tersebut.

Tapi bagi kalian pemula bermain game dengan pengembangnya adalah Riot Games, berikut cara membuat akun LoL Mobile

Cara Buat Akun Riot Games untuk bermain League of Legends

1. Login https://wildrift.leagueoflegends.com/id-id/

2. Kamu akan dibawa ke halaman untuk membuat akun.

3. Masukkan email untuk mendaftar kemudian klik simbol panah ‘next’.

4. Masukkan tanggal lahir mu, kemudian klik simbol panah ‘next’.

5. Masukkan username, kemudian klik simbol panah ‘next’.

6. Masukkan password sesuai dengan persyaratan yang diminta, ketika semua bertanda centang, klik simbol panah ‘next’.

7. Selesai, sekarang download gamenya dan maikan Agent favoritmu !