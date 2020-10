Jadwal World Boxing Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez Live ESPN Unifikasi Tiga Gelar Juara Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Para pecinta Tinju Dunia, kembali disuguhkan duel dahsyat dari ring tinju kelas ringan.

Kali ini, ada duel sang juara antara Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez.

Pertarungan Vasiliy Lomachenko vs Teofimo Lopez ini mempertaruhkan tiga sabuk juara dunia kelas ringan sekaligus, IBF, WBA dan WBO Lightweight Titles.

Sesuai jadwal, pertarungan Vasyl Lomachenko vs Teofimo Lopez Jr akan digelar di The Bubble, MGM Grand, Las Vegas, AS, Minggu 18 Oktober 2020.

Pertarungan ini rencananya akan disiarkan secara langsung di ESPN. Belum ada informasi apakah duel ini akan tayang di TVOne.

Teofimo Lopez Jr, sang pemegang sabuk juara dunia kelas ringan IBF datang sebagai petinju yang tak diunggulkan.

Lawannya, Vasyl Lomachenko, adalah pemegang sabuk WBA dan WBO Lightweight Titles.

Vasiliy Lomachenko adalah petinju Ukraina dengan rekor 14-1, 10 KO.

Sementara Teofimo Lopez adalah petinju Amerika Serikat dengan rekor 15-0, 12 KO.

Jika mellihat rekor kedua petinju, maka Vasiliy Lomachenko sejatinya berada "di bawah angin".