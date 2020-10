HASIL FP1 Moto2 Prancis 2020, Andi Gilang Moto2 Kecelakaan Horor! | Jelang Hasil FP2 MotoGp Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kepercayaan diri tinggi pembalap Moto2 asal Indonesia, Andi Farid Izdihar dalam menjalani balapan MotoGp 2020 seri ke 10 di MotoGp Le Mans 2020 pada kelas Moto2 tak dimulai dengan manis.

Pembalap MotoGp Asal Indonesia yang berlaga di kelas Moto2 ini justru harus mendapati kenyataan pahit dalam balapan latihan bebas Moto2 sesi pertama alias Free Practice - FP1 Moto2 Prancis 2020, Jumat 9 Oktober 2020.

Kecelakaan ini bahkan membuat Andi Gilang Moto2 harus gagal mencatatkan waktu di hasil latihan bebas Moto2 hari ini.

Imbasnya, Andi Gilang Moto2 harus ada di urutan juru kunci tanpa waktu dalam daftar hasil FP1 Moto2 Prancis alias hasil FP1 Moto2 Le Mans 2020 kali ini.

Meski demikian, Andi Gilang masih berkempatan untuk tampil dan menorehkan hasil lebih baik di balapan penentu hasil FP2 Moto2 Prancis 2020 Jumat malam ini.

Lantaran setelah melewati pemeriksaan di pusat medis di balapan ini, ia dinyatakan fit.

Semoga ia berhasil mendapatkan hasil yang lebih baik di hasil latihan bebas Moto2 hari ini di sesi balapan penentu hasil Fp2 Moto2 Prancis sesaat lagi.

Sehingga bisa memperbaiki urutan start Andi Gilang Moto2 di daftar starting grid Moto2 Prancis 2020 pada sesi balapan atau race Moto2 Prancis 2020 Minggu 11 Oktober 2020 nanti.

"Medical Info Update Papan klip



#Moto2 rider #27 Andi Farid Izdihar has been declared fit following a medical check



#FrenchGP," demikian keterangan dalam unggahan di Twitter MotoGp, Jumat 9 Oktober 2020 petang WIB.

Kronologi Kecelakaan Andi Gilang Moto2 di MotoGp Prancis 2020 Kelas Moto2