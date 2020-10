ANDI Gilang Moto2 Crash Horor Moto2 Prancis 2020, Rival Pembalap Moto2 Indonesia Asal Jiran Tercepat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap Moto2 Indonesia, Andi Farid Izdihar alias mengalami nasib tak mengenakkan saat berlaga dalam ajang Moto2 Prancis 2020, Jumat 9 Oktober 2020.

Dalam lanjutan MotoGp 2020 seri ke 10 di MotoGp Prancis 2020 alias MotoGp Le Mans 2020 kelas Moto2 itu, pembalap kebanggaan Tanah Air yang populer disebut Andi Gilang Moto2 itu mengalami kecelakaan horor.

Kecelakaan ini, membuat Andi Gilang Moto2 gagal mencatatkan waktu terbaik di sesi latihan bebas Moto2 hari ini tersebut.

Imbasnya, ia ada di urutan terakhir dalam daftar hasil FP1 Moto2 Prancis 2020.

Bahkan, dirangkum dari laman media sosial Twitter MotoGp, kecelakaan ini membuat para pembalap Moto2 yang terlibat dalam crash tersebut digambarkan 'terbang seperti lalat'.

Tak terkecuali Andi Gilang Moto2 sendiri.

Kecelakaan horor di balapan latihan bebas Moto2 Le Mans 2020 kali ini juga membuat Andi Gilang Moto2 sempat mendapatkan pusat medis.

Namun beberapa waktu berselang, diumumkan bahwa Andi Gilang Moto2 siap dan aman untuk tampil di sesi latihan bebas ke dua yang juga dilangsungkan Jumat ini.

"Medical Info Update Papan klip



#Moto2 rider #27 Andi Farid Izdihar has been declared fit following a medical check



#FrenchGP," demikian keterangan dalam unggahan di Twitter MotoGp, Jumat 9 Oktober 2020 petang WIB.

Hasil FP1 Moto2 Prancis 2020