Pontianak Raih Penghargaan Internasional Kategori Pembinaan Usaha Mikro Berhasil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo mengatakan bahwa pemerintah Kota Pontianak melalui Diskumdag Kota Pontianak empat kali berturut-turut mendapatkan penghargaan secara internasional dalam katagori pembinaan usaha mikro berhasil.

Penghargaan itu dikatakan Haryadi sudah diterima secara virtual pada 17 September 2020 kemaren, yang telah ditandatangani oleh

Dr. Jacky Mussry selaku President of International Council for Small Business (ICSB) Indonesia dan Hermawan Kartajaya selaku Chairman of Asia Council for Small Business (ACSB) Co-Founder of ICSB Indonesia.

"Artinya penghargaan ini yang luar biasa ini diterima bahwa usaha mikro kecil di Pontianak memang diakui pertumbuhan dan pembinaan ekonominya," kata Haryadi, Rabu 7 Oktober 2020.

• Kadiskumdag Pontianak Sebut 3545 Pelaku Usaha Mikro Sudah Terima BLT UMKM

"Se-Indonesia itu ada 10 Kota yang dapat penghargaan internasional dan Kota Pontianak adalah salah satunya yang meraih penghargaan penilaian untuk kota pembinaan usaha mikro yang berhasil," tambahnya.

Haryadi mengungkapkan dengan diraihnya penghargaan itu, tentu harus menjadi semangat kepada para pelaku usaha di Pontianak agar terus meningkatkan kualitas produk perdagangannya.

Ia menilai jika peningkatan perdagangan selalu meningkat secara baik, tentu akan menjadi penunjang perkonomian masyarakat kota Pontianak.

Dengan itu, kesejahteraan masyarakat akan terus tercipta dan terjaga secara utuh.