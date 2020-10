Permudah Akses Informasi, Gubernur Sutarmidji Ingin Semua Data Terintegrasi di Data Analytic Room

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji menyampaikan akan terus berupaya agar masyarakat luas juga bisa mengakses informasi publik yang dibutuhkan dari jajaran Pemprov Kalbar .

“Untuk informasi publik, kita berupaya untuk masyarakat luas bisa mengakses infomasi yang dibutuhkan dari jajaran Pemprov Kalbar,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini Pemprov Kalbar sudah mempunyai data analytic room.

Di data analytic room inilah nanti akan dipusatkan semua data-data .

“Saya berharap seluruh set data masuk harus terintegrasi disini, masuk disini, termasuk dana APBD kita ada berapa,” ujarnya.

Kemudian tidak hanya data keuangan saja seperti anggaran APBD, tapi juga seperti proyek ini dikerjakan oleh perusahaan apa, dimana lokasinya, berapa nilainya.

“Jadi akan sampai seperti itu nanti kita buatkan, kemudian penduduk miskin itu harus by name by adress, harus bisa diakses,” ujarnya.

Selain data dibidang pemerintahan mulai dari anggaran sampai pada pembangunan.

Kemudian akan dimasukan juga data beasiswa pendidikan, Bansos, hibah .

“Semuanya harus transparan di data analytic room, sehingga tak ada kecurigaan lain terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Saya harap ini bisa kita wujudkan dengan semakin baik,” harapnya.

Hal ini disampaikannya saat Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik TH 2020 pada saat Memaparkan Inovasi dan Kolaborasi Keterbukaan Informasi Publik yang telah dilakukan di Ruang Data Analityc Room , Rabu 7 Oktober 2020.

--