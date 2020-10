LIVE STREAMING Udinese Vs AS Roma Malam Ini, Debut Borja Mayoral & Tuntasnya Transfer Smalling?

Penyerang AS Roma, Edin Dzeko

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan melalui live streaming Udinese Vs AS Roma malam ini dalam lanjutan Liga Italia Serie A pekan ketiga, Minggu Oktober 2020 dini hari WIB.

Pertandingan Udinese Vs AS Roma berlangsung di Stadion Dacia Arena, Udinese mulai pukul 01.45 WIB.

Duel Udinese Vs AS Roma bisa disaksikan melalui live streaming RCTI.

Jelang laga melawan Udinese, AS Roma bergerak cepat dalam proses transfer pemainnya.

AS Roma bahkan telah meresmikan Borja Mayoral sebagai perekrutan terbaru di bursa transfer musim panas ini.

Jumat (2/10/2020) jelang tengah malam WIB, AS Roma mengumumkan peresmian transfer Borja Mayoral.

Penyerang asal Spanyol itu dipinjam dari Real Madrid dengan biaya 2 juta euro selama dua musim atau hingga 30 Juni 2022.

Tim Serigala memiliki opsi membelinya secara permanen dengan harga 15 juta euro jika diaktifkan pada musim pertama atau 20 juta euro di tahun kedua.