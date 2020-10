Jadwal Liga Italia Minggu Ini & Update Klasemen Serie A serta Top Skor Liga Italia, Ronaldo di Atas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, ITALIA - Jadwal Liga Italia Serie A Musim 2020/2021 memasuki pekan ketiga yang akan berlangsung pada 3-5 Oktober 2020.

Malam ini, Sabtu 3 Oktober 2020, dini hari WIB, akan berlangsung laga pembuka pekan ketiga antara Fiorentina Vs Sampdoria mulai pukul 01.45 WIB.

Sejumlah pertandingan big match Liga Italia akan berlangsung keesokannya, pada Minggu 4 Oktober 2020.

Pukul 01.45 WIB, akan berlangsung Udinese vs AS Roma, lalu pukul 20.00 WIB Lazio Vs Inter Milan

dan pukul 23.00 WIB AC Milan Vs Spazia.

Duel penguasa Klasemen Serie A sementara, Napoli akan menandatang juara Liga Italia musim lalu, Juventus.

Pertandingan antara Juventus Vs Napoli akan berlangsung pada Senin 5 Oktober 2020 mulai pukul 01.45 WIB.

Berikut Jadwal Liga Italia Serie A minggu ini :

Sabtu 3 Oktober 2020

20.00 WIB Sassuolo vs Crotone