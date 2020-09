Gilang Dirga Bikin Rizky Billar Ungkap Isi Hatinya Pada Lesti, Billar Tak Bisa Ngeles Lagi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artis Rizky Billar blak-blakan mengaku sudah mempunyai rasa sayang pada pedangdut Lesty Kejora.

Hal tersebut Rizky Billar ungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara By The Way pada Rabu (30/9/2020).

Pembawa acara Hesti Purwadinata mulanya berkaca pada kedekatan Rizky Billar dengan Lesty Kejora.

Rizky Billar & Lesty Kejora?

Kali ini Hesti Putrwadinata ingin tahu perasaan sayang Rizky Billar pada Lesti Kejora.

"Sudah mulai sayangkah kamu sama Lesti?," kata Hesti Purwadinata.

Mendengar pertanyaan itu, Rizky Billar mengaku menyayangi Lesti Kejora.

"Ya sayang, tapi sayang kan banyak bisa sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang terdekat yang selalu support dalam keadaan apapun," kata Rizky Billar.

Hesti Purwadinata pun mencoba menyudutkan Rizky Billar.

"Berarti di mata kamu, Lesti itu sayangnya sebagai apa?," kata Hesti Purwadinata.

"Hmm lembut tapi nusuk," ujar Gilang Dirga.