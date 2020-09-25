Piala Super Eropa
HASIL LIVE Munchen Vs Sevilla Sedang Berlangsung Live SCTV dan Live Vidio Piala Super Eropa 2020
Berikut link live streaming dan link live score Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup 2020 antara Bayern Munich Vs Sevilla.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut link live streaming dan link live score Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup 2020 antara Bayern Munich Vs Sevilla.
Laga dua jawara Eropa ini sedang berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Jumat (25/9/2020) mulai pukul 02.00 WIB.
Bayern Munchen vs Sevilla disiarkan langsung di SCTV, gratis melalui saluran UHF.
Adapun live streaming Bayern Munchen vs Sevilla tidak gratis, bisa Anda akses melalui vidio.com channel premier.
Klik link SCTV atau vidio.com channel premier di bagian akhir artikel.
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Bayern berstatus juara Liga Champions lebih diunggulkan dibandingkan juara Liga Europa, Sevilla.
Tapi situasi di lapangan dan hasil akhir pertandingan tak ada yang bisa memprediksinya dengan pasti.
Skuat besutan pelatih Hans-Dieter Flick diunggulkan setelah menunjukkan setinggi apa level permainan mereka saat ini ketika menghancurkan FC Schalke dengan skor 8-0 di pekan pertama Bundesliga Jerman, akhir pekan lalu.
Di sisi lain bagi Sevilla, duel melawan Bayern merupakan laga resmi pertama mereka di musim 2020/2021.
Sevilla di kompetisi domestik belum bertanding karena mendapatkan jeda musim lebih panjang usai lolos ke final Liga Europa.
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