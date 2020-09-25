Piala Super Eropa
LIVE STREAMING SCTV Sport Bayern Munchen Vs Sevilla USC 2020 | Link Live Hasil Bayern Vs Sevilla
Saksikan melalui live streaming Bayern Munchen Vs Sevilla dalam laga Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup (USC) 2020, Jumat (25/9/2020) dini hari WIB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan melalui live streaming Bayern Munchen Vs Sevilla dalam laga Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup (USC) 2020, Jumat (25/9/2020) dini hari WIB.
Pertandingan Bayern Munchen Vs Sevilla akan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, mulai pukul 02.00 WIB.
Pertandingan seru Bayern Munchen Vs Sevilla dapat anda saksikan melalui live streaming SCTV Sport.
Selain itu, pantau hasil Bayern Munchen Vs Sevilla melalui live score.
Link live streaming dan live score dapat diakses di bagian akhir artikel ini.
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Flick Vs Lopetegui
Hansi Flick selaku pelatih Bayern Munchen memiliki rasa optimis jelang melawan Sevilla.
Ia pun mengisyaratkan bahwa skuad Bayern Munchen lapar akan memenangkan trofi pertama di musim ini.
Meskipun begitu, Hansi Flick tak lupa memuji kualitas dari Sevilla yang dibesut oleh Julen Lopetegui.
“Kami memiliki satu tujuan: memenangkan Piala Super UEFA. Ini akan sulit, tetapi kami tahu kami mampu memenangkannya," kata Hansi Flick dikutip dari laman resmi klub.
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