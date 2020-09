Polres Sekadau Gelar Tes Kesamaptaan Jasmani dan Bela Diri Polri Periode II

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Personel Polres Sekadau ikuti tes Kesamaptaan jasmani dan bela diri Polri, guna meningkatkan dan mengukur kemampuan personel dalam melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian.

Kapolres Sekadau melalui Kabag Sumda AKP K. Purba menjelaskan, tes kesamaptaan jasmani dan bela diri Polri wajib diikuti personil,dan dilaksanakan rutin, dua kali setahun.

"Bulan ini adalah pelaksanaan tes kesamaptaan dan bela diri Polri periode kedua tahun 2020," jelas Kabag Sumda selaku ketua panitia, Kamis (17/9/2020).

Tes tersebut berlangsung selama 5 hari dari tanggal 15 September, yang mana dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 3 rayon.

Rayon pertama, di Polsek Nanga Taman, Polsek Sekadau Hulu dan Nanga Mahap. Rayon kedua, di Polsek Belitang Hilir diikuti Polsek Belitang dan Belitang Hulu.

Sedangkan rayon ketiga dilaksanakan di halaman Polres Sekadau diikuti personel Polres dan Polsek Sekadau Hilir, Kamis (17/9/2020).

Adapun materi tes yang diujikan antara lain, lari 12 menit, pull up, sit up dan push up selama 1 menit, terakhir shuttle run (lari dengan jarak tempuh 10 meter membentuk angka 8).

Kabag Sumda AKP K. Purba menyebut, dengan sehat jasmani. Personel akan mampu bertugas dengan maksimal, dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat.