Personel Polres Kubu Raya Laksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani dan Bela Diri Polri Berkala Periode II

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Polres Kubu Raya melaksanakan kegiatan tes kesamaptaan jasmani dan bela diri Polri berkala periode II tahun 2020 di Polres Kubu Raya, Selasa (15/9/2020).

Adapun rangkaian tes kesamapatan jasmani dan bela diri Polri berkala mulai dari peengecekan suhu tubuh, tensi darah, pembagian formulir dan nomor dada serta pengisian absen dan juga tetap lakukan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya.

Kabagsumda Polres Kubu Raya AKP Widiyanto memantau langsung pelaksanaan.

"Hari ini kita lakukan tes kesamaptaan dan bela diri untuk personel Polres Kubu Raya, untuk hari ini kita laksanakan 40 personel ini kita sudah bagi jadwalnya per satuan fungsi mulai dari tanggal 15 september sampai dengan 23 september 2020,” jelas Kabag.

“Adapun rangkaian tes kesamaptaan kita laksanakan yaitu tahap awal dilakukan pemanasan terlebih dahulu lalu dilanjutakan lari 12 menit, Pull Up, Shit Up, Push Up, Shutle Run serta yang terakhir Beladiri polri kesemua itu adalah rangkaian tes kesamaptaan dan personil Polri laksanakan dalam setahun kita laksanakan 2 kali," pungkasnya. (*)