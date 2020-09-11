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JADWAL Timnas U 19 di Kroasia di NET Tv, Hasil Indonesia vs Arab Saudi Hari Ini | NET Tv Live Timnas
Adapun laga antara Indonesia Vs Arab Saudi di ajang ini sendiri tentunya akan disiarkan melalui siaran langsung NET Tv.
TRIBUNPONTIANAK.COID - Sesaat lagi akan mengudara siaran NET Tv Live Timnas U 19 dari ajang International U-19 Friendly Tournament 2020.
Dalam jadwal Timnas U 19 di Kroasia di NET Tv, kali ini Timnas U 19 Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi U19.
Di mana pertandingan antara Timnas U 19 Vs Arab Saudi U19 kali ini akan dilangsungkan di Stadion Igraliste NK Polet, Sveti Martin na Mauri, Jumat (11/9/2020).
Pertandingan ini menjadi laga terakhir bagi Irfan Jauhari dan kawan-kawannya dalam ajang International U-19 Friendly Tournament 2020.
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Namun untuk TC Kroasia sendiri, skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong ini masih akan berada di Kroasia sampai penghujung September 2020.
Jam berapa timnas u 19 main hari ini ?, dalam jadwal pertandingan timnas u 19 di kroasia, laga ini akan digelar pada pukul 21.00 WIB
Adapun laga antara Indonesia Vs Arab Saudi di ajang ini sendiri tentunya akan disiarkan melalui siaran langsung NET Tv.
Selain itu, tentunya juga ditayangkan di kanal siaran berbayar streaming Mola Tv.
Selain di layar televisi pada channel live NET Tv, Anda juga bisa memantau hasil Indonesia vs Arab Saudi Hari Ini dalam siaran NET Tv Live Timnas U 19, Anda juga mengikuti perkembangan pertandingan ini dengan mengakses kanal siaran live streaming Indonesia Vs Arab Saudi Tv bersama dan kanal lainnya.
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Termasuk kanal streaming NET Tv, dan tentunya juga streaming Mola Tv.
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