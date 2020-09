Wai Rejected Siap Rilis Single Terbaru di Tahun Ini

Hadir di Triponcast (Tribun Pontianak Official Podcast), Wai Rejected mengisi keseruan dalam Program Bebincang Gaya Hidup.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Hadir di Triponcast (Tribun Pontianak Official Podcast), Wai Rejected mengisi keseruan dalam Program Bebincang Gaya Hidup.

Keseruan ini diisi oleh empat personil Wai Rejected (WR) dengan membawakan album yang berjudul Intensi dan juga Luna.

Keempat personil tersebut ialah Redo Sasnatra (bass), John Fisher (gitar), Dhika Rachman (drum) dan Theo Utomo (Synthetizer),

"Saat ini kita semua juga merangkap sebagai vokalis.

Semakin kesini, peran kita semakin terlihat dari segi musik yang berorientasi kritik sosial.

Kedepannya akan banyak lagi karya yang ingin kita buat dan sebarkan agar Wai Rejected semakin melebarkan sayapnya," tutur Edo dan Dika,

Sejak dikontrak oleh label rekaman Seven Music kemudian merilis single Why, band jebolan Meet The Labels tahun 2015 asal Pontianak ini mulai dikenal oleh banyak penikmat musik di daerah asalnya juga di kota-kota besar lainnya.

Edo juga menceritakan banyak hal tentang pengalaman Wai Rejected yang dimulai sejak awal ditolak diberbagai tempat hingga akhirnya salah satu radio kampus di Malang bisa menerima musik mereka.

"Kita tetap berusaha sih, walaupun banyak ditolak setelah kita datangi, tapi namanya meringis itu kan memang pahit ya.

Jadi kita tetap optimis dan percaya kalau WR ini pasti akan mulai dikenal dan akhirnya ada radio kampus yang mau menerima musik kita, disitulah kita mulai sering diundang dan hadir di radio-radio lainnya," tutur Edo.