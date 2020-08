SPESIAL Ucapan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 H, Malam 1 Suro 2020 Jatuh Pada Tanggal ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kumpulan ucapan dan harapan untuk Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 H, cocok dibagikan di media sosial.

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 H atau dalam penanggalan Jawa 1 Suro jatuh pada Kamis 20 Agustus 2020.

Dalam kesempatan istimewa ini, biasanya saling bertukar kata-kata mutiara atau ucapan lazim dilakukan.

Berikut dirangkum dari Metro.co.uk dan The Quint:

1. On the auspicious day of Muharram, may Allah bless you with health, wealth, peace and happiness!May all the praises and thanks be to Allah to whom belongs all that is in heavens and in the earth. Have a blessed Muharram.

Pada hari 1 Muharram ini, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekayaan, kedamaian dan kebahagiaan!Puji dan syukur kepada Allah yang memiliki langit dan bumi.

2. May Allah Almighty shower his blessing on the Muslim Ummah all over the world. Happy new Hijri year. 1440 Mubarak.

Let us also remember the month of Muharram. Let us remember Muharram ul Haram, the month worthy of reverence, and Ashura, and also remember Karbala with sorrow. Let us send our greetings and regards to Allah’s Messenger and his family.

Semoga Allah SWT memberikan berkahnya pada Umat Muslim di seluruh dunia. Selamat Tahun Baru Islam 1440 H.Mari kita juga mengingat bulan Muharram. Marilah kita mengingat Muharram ul Haram, bulan yang patut dihormati, dan Asyura, dan juga mengingat Karbala dengan kesedihan. Mari kita kirimkan salam dan doa untuk Rasulullah dan keluarganya.

3. Wishing you and your family a New Year full of peace, happiness, and abundance of all.May Allah bless you throughout the new year. Muharram Mubarak!