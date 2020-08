Kumpulan Ucapan Dirgahayu RI Senin 17 Agustus 2020 Khusus Bahasa Inggris, Happy Independence Day!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Merdeka! Senin 17 Agustus 2020 ini adalah Hari Ulang Tahun atau HUT ke-75 Republik Indonesia (RI).

Pada perayaan Hari Kemerdekaan ini, tentu saja banyak orang akan mengirimkan ucapan.

Selain mengirimkan ucapan, banyak juga yang menjadikan ucapan Hari Kemerdekaan ke-75 RI ini sebagai status di media sosial, seperti WhatsApp atau Instagram.

• Rangkuman Ucapan Hari Kemerdekaan ke-75 RI, Ada dari Pahlawan Nasional

Berikut kumpulan ucapan HUT ke-75 RI khusus Bahasa Inggris yang sangat cocok untuk dijadikan status WhatsApp, Facebook, Twitter dan Instagram dikutip dari holidappy.com dan textmessages.eu:

***

Every citizen should have a sense of belonging wherever they find themselves.

May all our politicians rise to the great task of building trust between the people and the nation so we can have peace and stability in our country.

Here’s wishing everyone a happy freedom day celebration!

***

Freedom does not come so easily. We are all indebted to our national heroes who made this country what it is today.