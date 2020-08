USAI PUTUS Dari Jessica Iskandar, Richard Kyle Singgung Menutup Pintu. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kandasnya hubungan Richard Kyle dengan Jessica Iskandar masih menyisakan banyak tanda tanya.

Hubungan yang sudah terjalin selama hampir tiga tahun dan bahkan masuk ke pertunangan itu harus kandas begitu saja.

Penasaran dengan kemungkinan Jessica dan Richard untuk kembali bersama lagi, Melaney Ricardo dalam vlog-nya langsung menanyakan hal tersebut pada Richard.

"Is there any possibility you guys comeback together?" tanya Melaney dikutip dari vlog Melaney Ricardo, Kamis (6/8/2020).

Senyum di wajah Richard langsung pecah ketika mendengar pertanyaan Melaney.

"Pasti mereka (penggemar) ada yang berharap dong, some of them," ujar Melaney.

"Kayaknya aku enggak bisa jawab," ujar Richard.

Akhirnya Melaney bertanya tentang status Richard saat ini yang langsung disambut tawa oleh Richard, seolah tahu arah pertanyaan Melaney.

Richard tak menjawab tentang statusnya saat ini, dia hanya mengatakan saat ini sedang menutup pintu dan ingin fokus pada dirinya sendiri.

"Aku ada pager enggak mau dibukain, maybe one day aku bukain, I can tell you I'm very much mau mandiri sendiri, fokus sama hidupnya saya sendiri," kata Richard.



