SEDANG LIVE Nonton Streaming Sevilla Vs AS Roma - Adu Tajam Edin Zeko dan En Nesyri | LIVE SCTV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang live Sevilla Vs AS Roma pada babak 16 besar Liga Europa 2019/2020, Kamis (7/8/2020) malam WIB.

Nonton pertandingan Sevilla Vs AS Roma melalui streaming SCTV dalam laga yang berlangsung, di Stadion Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg, Jerman, mulai pukul 23.55 WIB.

Pada laga ini, akan menjadi pertarungan dua gelandang serang kedua tim, yakni Henrikh Mkhitaryan (AS Roma) dan Suso (Sevilla).

Di lini depan, pelatih AS Roma, Paulo Fonseca memasang satu striker Edin Dzeko untuk menopang formasi 3-4-2-1.

Sedangkan, pelatih Sevilla, Julen Lopetegui memasang trio Ocampos-En Nesyri-Suso dalam formasi 4-1-2-3.

Pertandingan Sevilla Vs AS Roma kali ini hanya berlangsung satu leg akibat virus corona atau Covid-19 yang sempat menghentikan Liga Europa.

Pemenang pada partai ini akan langsung lolos ke babak perempat final yang akan berlangsung, 11 Agustus 2020 mendatang.

Hasil Sevilla Vs AS Roma di babak 8 besar sudah ditunggu pemenang antara Wolverhampton Vs Olympiacos yang juga akan berlangsung malam ini pukul 02.00 WIB.

Tentu, AS Roma mengharapkan tuah ketajaman sang striker, Edin Dzeko untuk mengoyak gawang Sevilla.